El presupuesto previsto para el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en 2027 sería de 349.1 millones de pesos, cantidad inferior a los 352.7 millones aprobados en 2025. Para 2026, los recursos asignados al organismo bajaron a 282.4 millones de pesos, de acuerdo con las cifras expuestas por la diputada federal por Durango, Patricia Jiménez.

Durante su participación en la Jornada Nacional por los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la legisladora advirtió que la reducción presupuestal afecta la capacidad del Instituto para brindar atención y servicios, más allá de la entrega de pensiones económicas. Señaló que entre las consecuencias reportadas están despidos, falta de insumos y dificultades para mantener la operación de casas de día y albergues, donde incluso se habría limitado la alimentación por falta de recursos.

Aumenta abandono de adultos mayores

Jiménez Delgado, integrante de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, sostuvo que México tiene alrededor de 18 millones de personas de 60 años y más, por lo que consideró necesario fortalecer los servicios de salud, alimentación, cuidados y protección de sus derechos. También señaló que en Durango ha aumentado el problema del abandono de personas adultas mayores.

La diputada pidió que se designe a una persona titular del INAPAM, pues el organismo permanece sin Director General desde 2020.

Además, planteó armonizar la legislación mexicana con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y avanzar hacia un sistema integral de cuidados.