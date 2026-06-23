Señalan necesidad de más policías en Durango y mejores condiciones laborales

Durango enfrenta un déficit importante de policías municipales en relación con su población, situación que afecta la prevención del delito y la proximidad social con la ciudadanía.

Según el diputado local Martín Vivanco Lira, estas acciones son indispensables ante los recientes hechos relacionados con la seguridad pública. El legislador hizo un llamado a realizar una reflexión sobre las responsabilidades que corresponden a los distintos órdenes de gobierno para prevenir y combatir la incidencia delictiva.

Vivanco Lira señaló que la coyuntura actual debe servir para revisar las áreas de oportunidad en materia de prevención, particularmente en el fortalecimiento de las corporaciones municipales, consideradas la primera línea de contacto con la ciudadanía. Destacó que el Congreso, el Estado y los Ayuntamientos tienen responsabilidades específicas en esta materia.

El diputado local recordó que hace más de un año presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado con el objetivo de garantizar que todos los policías municipales cuenten con acceso a derechos de seguridad social y mejores condiciones laborales, además de incentivar a los municipios a incrementar el número de elementos en sus corporaciones.

Vivanco precisó que los delitos relacionados con el crimen organizado corresponden al ámbito federal y son competencia de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Sin embargo, enfatizó que los Gobiernos Municipales y estatales tienen una responsabilidad fundamental en la prevención del delito y en la atención de conductas que afectan la seguridad cotidiana de los ciudadanos.

El legislador insistió en la necesidad de que cualquier actuación de autoridades se realice con apego a la ley y que toda investigación penal parta de hechos constitutivos de delito acompañados de pruebas.