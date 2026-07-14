Sentencia contra exalcaldesa de Nazas, envía mensaje: Diputado

La sentencia condenatoria dictada contra la expresidenta municipal de Nazas por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades representa un mensaje de que ningún servidor público está por encima de la ley.

Así lo consideró el diputado presidente de la Comisión de Responsabilidades del Congreso del Estado, Noel Fernández Maturino, cuestionado sobre la resolución emitida por un Juez de Control.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción informó que la exfuncionaria fue condenada a un año, 11 meses y 29 días de prisión, además del pago de una multa, la reparación del daño y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

En entrevista, el legislador local señaló que, por la naturaleza de su cargo, será respetuoso del trabajo realizado por las autoridades ministeriales y judiciales, aunque destacó la importancia de que el proceso haya concluido con una sentencia.

“Lo importante es mandar el mensaje de que nadie está por encima de la ley”, expresó.

Fernández Maturino explicó que el caso deriva de una investigación iniciada en 2023 y recordó que el Congreso intervino en la etapa correspondiente a través de la Comisión de Responsabilidades, en coordinación con la Fiscalía anticorrupción, instancia que dio seguimiento a la carpeta de investigación hasta su resolución judicial.

Cuestionado sobre la situación jurídica de la exalcaldesa, el diputado indicó que la sentencia contempla que el proceso se ejecute conforme a lo determinado por el Juez y afirmó que deberá cumplirse en los términos establecidos por la autoridad judicial. Añadió que, con la resolución emitida, los recursos de amparo promovidos por la expresidenta Municipal previamente dejan de surtir efectos en el procedimiento.

Finalmente, sostuvo que este tipo de resoluciones fortalecen la confianza en las instituciones encargadas de impartir justicia y envían un mensaje a quienes ejercen cargos públicos sobre la obligación de conducirse con legalidad y responsabilidad en el manejo de los recursos públicos.