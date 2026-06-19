Sentencian a 17 años de prisión a hombre por homicidio ocurrido en 2018

La Fiscalía General del Estado dio a conocer este viernes la sentencia condenatoria en contra de Ángel Zamora Hernández, declarado responsable del delito de homicidio calificado en agravio de Fidencio Ortiz Ávalos, de 47 años de edad, en hechos registrados en la Región Laguna.

La resolución judicial fue emitida tras el desahogo de pruebas presentadas por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio de la Vicefiscalía Zona I, con las cuales se acreditó la responsabilidad del imputado en el ataque armado ocurrido el 24 de octubre de 2018.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la víctima viajaba en motocicleta junto a un adolescente sobre el camino vecinal que conecta la localidad de Santoña, en Gómez Palacio, con Torreón, cuando fue interceptada por un vehículo del cual descendió el ahora sentenciado, quien presuntamente realizó detonaciones de arma de fuego sin mediar palabra, provocando la muerte de Ortiz Ávalos en el lugar.