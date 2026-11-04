Sentencian a 35 años de prisión a Carlos Soria por feminicidio de su madre en Gómez Palacio
Carlos Soria Rodríguez fue sentenciado a 35 años de prisión por el feminicidio de María Amalia Manuela Rodríguez Unzueta, de 62 años de edad, ocurrido el 4 de junio de 2025 en un domicilio del fraccionamiento El Centenario, en Gómez Palacio, Durango.
Según la investigación, el responsable exigió dinero a la víctima para comprar droga y, ante su negativa, la golpeó repetidamente con un objeto contundente, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo que le causó la muerte.
La Fiscalía General del Estado de Durango informó que el responsable fue detenido en flagrancia y posteriormente procesado por el delito de feminicidio. Mediante un procedimiento abreviado, el juez dictó una condena de 35 años de prisión, además del pago de una multa de 285 mil 112 pesos y una reparación del daño por un millón 410 mil 728 pesos.