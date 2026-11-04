Sentencian a 35 años de prisión a Carlos Soria por feminicidio de su madre en Gómez Palacio

Carlos Soria Rodríguez fue sentenciado a 35 años de prisión por el feminicidio de María Amalia Manuela Rodríguez Unzueta, de 62 años de edad, ocurrido el 4 de junio de 2025 en un domicilio del fraccionamiento El Centenario, en Gómez Palacio, Durango.

Según la investigación, el responsable exigió dinero a la víctima para comprar droga y, ante su negativa, la golpeó repetidamente con un objeto contundente, provocándole un traumatismo craneoencefálico severo que le causó la muerte.