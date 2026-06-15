Sentencian a 5 personas acusadas de narcomenudeo en Durango; pasarán 2 años en prisión

Cinco personas fueron sentenciadas a dos años de prisión por su responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión de narcóticos con fines de comercio.

La Fiscalía General del Estado informó que las sentencias fueron obtenidas por agentes del Ministerio Público adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de Durango y a la Vicefiscalía Zona I Región Laguna, tras acreditar la responsabilidad penal de Juan Pablo Molina Ibarra, Juan Daniel Villanueva Cepeda, Jairo Alberto Vázquez Rivera, Lizeth y/o Lizbeth Yarely Morales Piedra y Luis Ángel Chairez Castro.

De acuerdo con las carpetas de investigación, Juan Pablo Molina fue detenido por elementos de la Policía Estatal en el municipio de Nazas, mientras que Juan Daniel Villanueva fue asegurado por agentes de la Policía Investigadora de Delitos en la colonia Valle del Sur, en la ciudad de Durango. Por su parte, Jairo Alberto Vázquez, Lizeth Yarely Morales y Luis Ángel Chairez fueron detenidos en flagrancia en la colonia Santa Rosa de Gómez Palacio.

Las autoridades señalaron que al momento de las detenciones los ahora sentenciados se encontraban en posesión de sustancias con características de la droga conocida como "cristal", además de dinero en efectivo, elementos que fueron incorporados como pruebas dentro de los respectivos procesos penales.