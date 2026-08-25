Sentencian a 8 años de prisión a hombre por abuso sexual contra adolescente en Durango

La autoridad judicial condenó a Leobardo Carrera Aldaco a ocho años de prisión por abuso sexual agravado contra una adolescente; además, fue obligado al pago de 50 mil pesos como multa.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron en abril del año 2025 cuando Carrera Aldaco ejecutó actos de carácter sexual en perjuicio de la víctima en un asentamiento del estado, vulnerando la sexualidad y seguridad de la adolescente.

Leobardo fue detenido y presentado ante el Juez de Control y Enjuiciamiento, donde se sometió a procedimiento abreviado en donde se permitió tramitar el caso de manera acelerada, resultando en sentencia condenatoria con las pruebas aportadas por la Agente del Ministerio Público del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes.