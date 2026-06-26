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NARCOMENUDEO

Sentencian a cinco 'puchadores' de La Laguna de Durango

Todos los sentenciados, fueron detenidos en distintas fechas, en el año de 2025.

Sentencian a cinco 'puchadores' de La Laguna de Durango

Sentencian a cinco 'puchadores' de La Laguna de Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Cinco hombres recibieron sentencia condenatoria por el delito contra la salud en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, en La Laguna de Durango.

Las investigaciones sobre el caso acreditaran que fueron detenidos en posesión de droga conocida como cristal y dinero en efectivo en los municipios de Gómez Palacio y Lerdo durante los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025.

Los sentenciados, identificados como Sergio Antonio Reza Dimas, Kevin Alexis Leal Nájera, Misael Marrufo Elizalde, Miguel Ángel Rodríguez Moreno y Jesús Alberto Hernández Ontiveros.

Los cinco señalados fueron condenados mediante procedimiento abreviado a dos años de prisión, además del pago de una multa de 6 mil 033 pesos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: NARCOMENUDEO cinco, Laguna, Cinco, Marrufo

               

                
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