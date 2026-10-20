Sentencian a dos años de prisión a 6 hombres por narcomenudeo en Durango

Mediante un procedimiento abreviado, la autoridad judicial dictó sentencia condenatoria en contra de seis personas por su responsabilidad penal en la comisión de delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio.

Los sentenciados fueron identificados como Julián Jáquez Cuevas, aprehendido en el municipio de Cuencamé; así como Jairo Agustín Chavarría Arreola, José Luis Esquivel Espino, Juan Carlos Vargas Sifuentes, Rafael Gil Cuen y Gorgonio Hernández Villa, cuya detención se registró en la ciudad de Durango a manos de elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID).

Al momento de las intervenciones, a los imputados se les aseguró dinero en efectivo y diversas dosis de la sustancia granulada conocida como “cristal”.

Tras ser puestos a disposición del órgano jurisdiccional mediante el expediente integrado por el Centro de Operaciones Estratégicas (COE), el Juez de Control emitió el fallo condenatorio imponiendo para cada uno de los involucrados una pena de dos años de prisión, además del pago de una multa por la cantidad de seis mil 256 pesos.