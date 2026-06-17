Sentencian a dos de los detenidos con explosivos en Sebastián Lerdo de Tejada, Durango

Las acciones federales derivadas del aseguramiento de un domicilio en el poblado Sebastián Lerdo de Tejada, en Durango, concluyeron con condenas de cuatro años de prisión para dos implicados y el inicio de un proceso penal contra un tercero.

Tal y como lo dio a conocer oportunamente El Siglo de Durango, el operativo realizado por fuerzas federales en el poblado Sebastián Lerdo de Tejada, en el municipio de Durango, dejó como saldo el aseguramiento de un domicilio, el decomiso de cuatro artefactos explosivos improvisados y la detención de tres personas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que dos de los detenidos, identificados como Severo y Eduardo, fueron sentenciados a cuatro años de prisión mediante procedimiento abreviado, luego de acreditarse su responsabilidad en el delito de portación de componentes para artefactos explosivos improvisados sin autorización de la Fuerza Armada Permanente.

Ambos sujetos fueron detenidos por elementos de la Defensa, del Grupo de Fuerzas Especiales, conocidos como "Murciélagos" en las inmediaciones de la citada comunidad, donde se localizaron y aseguraron los cuatro artefactos explosivos.

La FGR también dio a conocer que el tercer detenido, identificado como Yovani, fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La autoridad judicial determinó imponer al imputado la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá internado en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 7, ubicado en el municipio de Guadalupe Victoria.

Asimismo, el juez fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público de la Federación continuará con las diligencias correspondientes para fortalecer la carpeta de investigación.