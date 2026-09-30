Sentencian a dos hombres más por feminicidio de Dayan Yamil en Gómez Palacio

Las sentencias dictadas contra dos personas involucradas en el feminicidio de Dayan Yamil Favela Quiñones, de 34 años, quedaron firmes tras resolverse un recurso de segunda instancia.

La Fiscalía General del Estado reiteró que Juan Antonio Ríos Contreras recibió una pena de 45 años de prisión por feminicidio en calidad de partícipe cómplice, además de una multa de 335 mil 080 pesos y el pago de un millón 49 mil 646 pesos por reparación del daño, de manera conjunta o mancomunada con Ángel Alonso Lira Carrillo.

Jesús Arturo Lira Carrillo fue condenado a cuatro años de prisión por encubrimiento por receptación, así como al pago de una multa de 29 mil 877 pesos. Ambas resoluciones fueron confirmadas recientemente en segunda instancia.

De acuerdo con la investigación, el 11 de enero de 2023 Dayan se reunió en Gómez Palacio con Ángel Alonso Lira Carrillo, con quien mantenía una relación sentimental. Posteriormente fue reportada como desaparecida y localizada sin vida en los límites de los ejidos Buena Vista y El Porvenir, en Francisco I. Madero, Coahuila.

Por estos hechos, Ángel Alonso Lira Carrillo ya había sido sentenciado el 25 de septiembre de 2023, mediante procedimiento abreviado, a 54 años y tres meses de prisión, además de una multa de 397 mil 946.64 pesos y el pago de un millón 49 mil 646 pesos por reparación del daño.

La investigación fue realizada por la Fiscalía estatal en coordinación con autoridades de Coahuila, mientras que las sentencias de Juan Antonio Ríos y Jesús Arturo Lira fueron emitidas después del juicio oral y posteriormente confirmadas en segunda instancia.