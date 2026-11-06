Sentencian a dos hombres que fueron detenidos con arsenal en fraccionamiento Los Remedios

Dos hombres que fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional en posesión de armas largas, cargadores y más de dos mil cartuchos en la ciudad de Durango recibieron una sentencia de 10 años de prisión, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acreditara su responsabilidad en el delito de portación agravada de armas de fuego.

Los sentenciados fueron identificados como Luis y Efrén, quienes además de la pena privativa de la libertad deberán pagar una multa de 32 mil 131 pesos, conforme a la resolución emitida por un juez del Sistema Penal Acusatorio con sede en Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por la autoridad federal, ambos individuos fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional en las inmediaciones del fraccionamiento Los Remedios, en la capital duranguense, durante una intervención en la que los agentes detectaron que se encontraban en posesión de armamento y municiones.

Durante el aseguramiento, los uniformados localizaron tres armas de fuego largas, 24 cargadores y un total de dos mil 346 cartuchos útiles, además de una camioneta. Tanto los detenidos como el armamento, las municiones y el vehículo fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para iniciar las investigaciones correspondientes.

Posteriormente, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del agente del Ministerio Público Federal, integró la carpeta de investigación y presentó los elementos de prueba ante la autoridad judicial. Mediante una audiencia de procedimiento abreviado, se acreditó la responsabilidad de los acusados, por lo que el juez dictó la sentencia condenatoria.

Finalmente, la FGR informó que Luis y Efrén cumplirán su condena en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 7, ubicado en el municipio de Guadalupe Victoria, Durango, donde permanecerán privados de su libertad durante el periodo establecido por la autoridad judicial.