Sentencian a 'El Flaco' Salgueiro, lugarteniente de 'El Chapo'; había salido de prisión en EUA

Este domingo trascendió la sentencia de 29 años y tres meses de prisión contra Noel Salgueiro Nevárez, alias "El Flaco" Salgueiro, líder de la facción "Gente Nueva" del Cártel de Sinaloa.

El juez también le dictó una multa de 378 mil 472 pesos, pues operaba en Chihuahua y era lugarteniente de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"El Flaco" es responsable de delincuencia organizada y portación de armas de fuego

El Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Fiscalía Federal en Tamaulipas, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), comprobó que "El Flaco" Salgueiro es penalmente responsable de los delitos de delincuencia organizada, posesión de cartuchos y portación de armas de fuego, en ambos casos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Fue entregado en extradición al gobierno de Estados Unidos

En octubre de 2011, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron durante la madrugada a Salgueiro Nevárez, cuando circulaba sobre la carretera federal Mochis-Culiacán a bordo de una camioneta tipo Pick Up, en la que se hallaron un arma de fuego larga, una corta y cargadores.

Posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), y se inició la averiguación previa y tras reunir el material probatorio, ejerció acción penal en su contra por estos ilícitos.

Después, en diciembre de 2019, "El Flaco" Salgueiro fue entregado en extradición al Gobierno de Estados Unidos.

En mayo de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez una orden de reaprehensión en su contra, que se cumplimentó en junio de 2026 cuando la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol coordinó su deportación controlada a México.