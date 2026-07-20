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MAYO ZAMBADA

Sentencian a ‘El Mayo’ Zambada a cadena perpetua en Estados Unidos

El histórico líder del Cártel de Sinaloa deberá pagar además una multa de 15 mil millones de dólares.

Sentencian a ‘El Mayo’ Zambada a cadena perpetua en Estados Unidos

Sentencian a ‘El Mayo’ Zambada a cadena perpetua en Estados Unidos

REDACCIÓN WEB
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Este lunes 20 de julio, durante una audiencia celebrada en n la Corte del Distrito Este de Nueva York, un juez sentenció a cadena perpetua a Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa, al encontrarlo culpable de tráfico de cocaína y fentanilo, así como de crimen organizado.

La sentencia fue otorgada por el juez Brian Cogan, quien confirmó que el capo pasará el resto de su vida en prisión, además de que se le decomisarán 15 mil millones de dólares como concepto de reparación de daños ocasionados.

Fue hace casi un año, en agosto de 2025, cuando “El Mayo” se declaró culpable de ser uno de los principales líderes de organizaciones criminales, aceptando cargos de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló que Zambada estuvo casi cuatro décadas al frente de una organización que se dedicaba al tráfico de diversas drogas, entre ellas cocaína, heroína, metanfetaminas y fentanilo.

Durante la audiencia de este lunes en la que se dictó sentencia, el fiscal federal Joseph Nocella Jr. señaló que Zambada “pasará el resto de su vida en una prisión estadounidense”.


En cuanto a los 15 mil millones de dólares, autoridades estadounidenses señalaron que será de decomisos, tal como había solicitado la Fiscalía. 


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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