Sentencian a exasesor jurídico de SIDEAPAS de Pueblo Nuevo; fue señalado de cobrar sin trabajar

Un exasesor jurídico del Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (SIDEAPAS) de Pueblo Nuevo fue sentenciado por el delito de abandono del servicio público , luego de ausentarse de sus funciones sin presentar renuncia ni realizar la entrega de los asuntos bajo su responsabilidad.

¿Cuánto pasará en prisión?

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) de Durango informó que José Manuel Rangel Sierra fue condenado a un mes y 15 días de prisión, además del pago de una multa de mil 18.26 pesos y 18 mil 693 pesos por concepto de reparación del daño.

Tal como El Siglo de Durango informó, el exfuncionario había sido detenido en mayo de este año mediante una orden de aprehensión.

Cobraba sin trabajar

De acuerdo con la investigación, Rangel Sierra dejó de presentarse a trabajar desde el 1 de septiembre de 2025, pese a que continuaba percibiendo su salario.

Hademás, omitió entregar documentos, bienes, asuntos y responsabilidades que tenía bajo su resguardo, lo que, según la Fiscalía anticorrupción, afectó el funcionamiento del organismo operador de agua potable.