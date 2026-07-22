Sentencian a exempleada del Cefereso de Gómez Palacio por intentar ingresar cocaína a dormitorios

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de cuatro años, cinco meses y 10 días de prisión en contra de Rosa, tras acreditar su responsabilidad en un delito contra la salud, luego de que fuera sorprendida con cocaína al interior del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 14, en Gómez Palacio.

De acuerdo con la autoridad federal, la ahora sentenciada se desempeñaba como personal del área médica del penal cuando fue detenida al intentar ingresar a la zona de dormitorios con 167 gramos con dos miligramos de clorhidrato de cocaína.

La detención fue realizada por oficiales de prevención adscritos al centro penitenciario, quienes aseguraron el narcótico y dieron parte a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) mediante el Informe Policial Homologado.

Durante la investigación, el agente del Ministerio Público Federal acreditó ante un juez que la droga se encontraba oculta dentro de una caja de medicamento y distribuida en diversos envoltorios, por lo que se configuró el delito contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína con fines de suministro.

El caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado, en el que el órgano jurisdiccional dictó la pena privativa de la libertad, además de imponer una multa equivalente a 89 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

La FGR informó que Rosa cumplirá la condena impuesta en el Centro Federal de Readaptación Social Número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, donde permanecerá interna para el cumplimiento de la sentencia.