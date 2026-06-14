Sentencian a exfuncionaria por apropiarse de 85 mil pesos de un adulto mayor en Gómez Palacio

Una exservidora pública de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Gómez Palacio fue sentenciada a dos años de prisión por el delito de cohecho, luego de que se acreditó que se apropió indebidamente de 85 mil pesos pertenecientes a un adulto mayor que había obtenido un laudo laboral a su favor.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED) informó que obtuvo la sentencia condenatoria en contra de Deisy Mercado Castro, quien se desempeñaba como secretaria de Acuerdos en dicha instancia laboral.

De acuerdo con las investigaciones, la entonces funcionaria acompañó a la víctima a realizar el cobro de los recursos derivados de un procedimiento laboral favorable; sin embargo, aprovechó su cargo para obtener un beneficio económico indebido al apropiarse de 85 mil pesos que correspondían al afectado.

La FECCED integró la carpeta de investigación y logró obtener una orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.

Durante el proceso judicial, la imputada solicitó acogerse a un procedimiento abreviado, mecanismo mediante el cual aceptó su responsabilidad penal. Tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales, el órgano jurisdiccional emitió sentencia condenatoria.

Además de la pena privativa de la libertad, la resolución establece la restitución de los 85 mil pesos a la víctima, el pago de una multa por 18 mil 249 pesos con 84 centavos y la inhabilitación para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público durante tres años.

La Fiscalía Anticorrupción destacó que con esta resolución se logró la recuperación íntegra de los recursos para la persona afectada, un adulto mayor cuyos derechos patrimoniales fueron vulnerados por actos contrarios a la legalidad y a los principios que deben regir el servicio público.