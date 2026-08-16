Sentencian a exfuncionario de Tlahualilo; ocupó un cargo sin sustento legal en el Ayuntamiento

Un exfuncionario del Ayuntamiento de Tlahualilo fue sentenciado a cuatro años y ocho meses de prisión por desempeñar un cargo que no estaba contemplado dentro de la estructura orgánica aprobada del Gobierno municipal.

Se trata de Juan Carlos Cázares Sandoval, quien ejerció funciones como secretario técnico del Ayuntamiento pese a que dicho puesto no contaba con sustento legal, informó la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango (FECCED).

El ahora sentenciado fue encontrado responsable del delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público. Además de la pena privativa de la libertad, deberá pagar una multa de 32 mil 329 pesos como parte de la resolución judicial.

Cabildo denunció las irregularidades

La investigación comenzó después de que integrantes del Cabildo de Tlahualilo presentaron una denuncia por presuntas irregularidades relacionadas con el desempeño de Cázares Sandoval dentro de la administración municipal.

Las indagatorias permitieron establecer que el señalado asumió actividades correspondientes a la Secretaría Técnica, aunque esta posición no formaba parte de la estructura orgánica oficialmente aprobada por el Ayuntamiento.

Además, según la Fiscalía Anticorrupción, el exservidor público realizó funciones dentro de la organización administrativa municipal sin contar con las atribuciones legales necesarias.

La dependencia consideró que esta actuación causó un perjuicio a la función pública, por lo que el Ministerio Público Especializado integró la carpeta de investigación y presentó los elementos ante el juez encargado del caso.

Juez acreditó su responsabilidad

Durante el proceso penal, la representación social expuso las pruebas reunidas para demostrar que el exfuncionario ejerció indebidamente responsabilidades dentro del Gobierno municipal.

Tras analizar los elementos presentados, la autoridad judicial determinó que existían pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad penal y dictó la condena de cuatro años y ocho meses de cárcel.

La FECCED informó sobre la sentencia este domingo 16 de agosto y destacó que el caso se inició a partir de una denuncia presentada por integrantes del propio Cabildo.

Hasta el momento, la institución no ha precisado el periodo durante el cual Cázares Sandoval desempeñó el cargo ni si la resolución contempla la reparación de algún daño económico, además de la multa impuesta.