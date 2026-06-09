Sentencian a exfuncionario por cohecho en Gómez Palacio; restituyen 105 mil pesos a adulto mayor

Un exservidor público de Gómez Palacio fue sentenciado por el delito de cohecho, luego de que se acreditó su responsabilidad en la apropiación indebida de recursos económicos que correspondían a un adulto mayor como parte del cumplimiento de un laudo laboral.

Además de la condena penal, la víctima recibió la reparación integral del daño por un monto de 105 mil pesos.

Resolución

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que Humberto Gerardo Muro Villalba, quien se desempeñaba como encargado del área laboral de la Subdirección Jurídica del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado de Gómez Palacio, fue encontrado responsable de los hechos tras las investigaciones y el proceso judicial correspondiente.

De acuerdo con la autoridad, el exfuncionario se apropió indebidamente de recursos que pertenecían a una persona adulta mayor derivados de la ejecución de un laudo laboral.

Tras su detención y el desarrollo del procedimiento penal, el Juez Primero de Control y Enjuiciamiento determinó su responsabilidad en el delito de cohecho previsto en el Código Penal del Estado.