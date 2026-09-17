Justicia

PEDERASTIA

Sentencian a hombre a 10 años y medio de prisión por pederastia agravada en Durango

Además de la pena en prisión, el sentenciado deberá pagar una multa y reparación de daño.

Sentencian a hombre a 10 años y medio de prisión por pederastia agravada en Durango

Sentencian a hombre a 10 años y medio de prisión por pederastia agravada en Durango

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un hombre fue sentenciado a 10 años y seis meses de prisión por el delito de pederastia agravada, cometido en perjuicio de una adolescente de identidad reservada en Durango.

De acuerdo con la información de la Fiscalía General del Estado, los hechos ocurrieron en julio de 2025, cuando Rodolfo, quien se encontraba en un asentamiento del estado, realizó actos de carácter sexual contra la adolescente.

Posteriormente fue detenido y puesto a disposición de un juez de Control y Enjuiciamiento. El proceso concluyó mediante un procedimiento abreviado, en el que se dictó la sentencia condenatoria.

Además de la pena de prisión, deberá pagar una multa de 42 mil 993 pesos y 13 mil pesos por concepto de reparación del daño.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Sentencia Durango pederastia Durango abuso sexual menores hombre, prisión, pederastia, pesos

               

                
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