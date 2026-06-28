Sentencian a hombre a casi 3 años de prisión por delito cometido contra adolescente en Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Guillermo De La Rosa, tras acreditarse su responsabilidad en un delito contra la formación de las personas menores de edad y la protección integral de personas que no pueden comprender el significado del hecho.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia estatal, la resolución fue obtenida por la agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, quien presentó ante la autoridad judicial las pruebas que sustentaron la acusación.

Las investigaciones establecieron que los hechos ocurrieron durante enero de 2024, cuando el ahora sentenciado se encontraba en un asentamiento del estado de Durango y cometió conductas que afectaron a una adolescente cuya identidad permanece reservada.

Tras la integración de la carpeta de investigación y el desarrollo de las diligencias correspondientes, las autoridades lograron la detención de Guillermo De La Rosa, quien posteriormente fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento.

Durante el proceso judicial se desahogaron diversos elementos de prueba que permitieron acreditar su responsabilidad penal en el delito imputado, por lo que el órgano jurisdiccional emitió una sentencia condenatoria.

Como parte de la resolución, el juez le impuso una pena privativa de la libertad de dos años, 11 meses y 29 días de prisión, misma que deberá cumplir conforme a lo establecido por la ley.

Además, fue condenado al pago de una multa por 23 mil 342 pesos, así como a cubrir la cantidad de 12 mil pesos por concepto de reparación del daño ocasionado a la víctima.

Con esta sentencia concluyó el proceso penal iniciado por la FGED, derivado de los hechos denunciados y documentados en la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público.