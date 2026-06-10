Sentencian a más de 10 años de prisión a responsable de abuso y pornografía en Durango

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) obtuvo una sentencia condenatoria en contra de Iván Sandoval Salas, al ser encontrado penalmente responsable de los delitos de pornografía y abuso sexual agravado, cometidos en perjuicio de una adolescente cuya identidad permanece resguardada por las autoridades.

De acuerdo con la investigación realizada por la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia de Niñas, Niños y Adolescentes, los hechos ocurrieron durante septiembre de 2024 en un asentamiento del estado de Durango, donde el ahora sentenciado realizó actos de carácter sexual que afectaron la integridad y seguridad de la menor.

Tras la denuncia presentada por los hechos, la representación social integró la carpeta de investigación correspondiente y reunió los elementos de prueba necesarios para solicitar una orden de aprehensión en contra del señalado.

Como resultado de las diligencias judiciales, Iván Sandoval Salas fue detenido y posteriormente ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Durango, donde permaneció sujeto al proceso penal.