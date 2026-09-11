Dan más de 6 años de prisión a hombre detenido con armas y más de 500 cartuchos en Cuencamé

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia de seis años, tres meses y seis días de prisión contra Alberto, detenido en el municipio de Cuencamé cuando transportaba armas de fuego, cargadores y más de 500 cartuchos.

La resolución fue dictada mediante un procedimiento abreviado, luego de que el Ministerio Público Federal acreditó su responsabilidad en los delitos de transporte de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de portación sin licencia.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia federal, Alberto fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial cuando circulaba en una camioneta por el kilómetro 150+500 de la carretera federal 40, en el tramo Durango-Torreón, conexión Río Grande-Cuencamé.

Durante la intervención, los agentes aseguraron cinco armas de fuego de diversos calibres, siete cargadores y 533 cartuchos útiles, además de una bocina y la camioneta en la que viajaba el ahora sentenciado.

El detenido y todo lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, instancia que integró la carpeta correspondiente y posteriormente presentó los elementos de prueba ante el juez encargado de la causa penal.