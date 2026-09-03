Sentencian a más de 8 años de prisión a responsable de violación contra adolescente en Durango

Un hombre fue sentenciado a ocho años y nueve meses de prisión por su responsabilidad penal en el delito de violación cometido contra una adolescente en Durango, en hechos ocurridos en julio del año 2021.

La Fiscalía General del Estado informó que, mediante las pruebas presentadas ante la autoridad judicial, obtuvo la sentencia condenatoria en contra de Alán Alexis.

De acuerdo con la investigación, el 19 de julio de 2021, el ahora sentenciado realizó actos de carácter sexual contra la adolescente en un asentamiento del estado, cuya identidad se mantiene reservada.

La condena fue dictada mediante un procedimiento abreviado e incluye, además de la pena de prisión, una multa de 56 mil 460 pesos y 26 mil pesos por concepto de reparación del daño.

La autoridad señaló que el caso fue atendido por el Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes de la Región Laguna.