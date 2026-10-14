Sentencian a más de cinco años de prisión a sujeto por violación de una adolescente en Durango

Un hombre identificado como Ángel Ricardo Fragozo Alcalá fue sentenciado a cinco años y cuatro meses de prisión, luego de ser encontrado penalmente responsable del delito de violación cometido en perjuicio de una adolescente, en hechos registrados durante septiembre de 2025, en el estado de Durango.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED), el ahora sentenciado cometió la agresión sexual cuando se encontraba en un asentamiento de la entidad, donde atentó contra la integridad y seguridad sexual de la víctima, cuya identidad permanece bajo reserva por tratarse de una menor de edad.

Tras conocerse lo ocurrido, se inició la investigación correspondiente, mediante la cual se reunieron los elementos de prueba que permitieron establecer la responsabilidad de Ángel Ricardo en los hechos denunciados, por lo que posteriormente fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial.

El caso quedó a cargo del personal del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes de la Vicefiscalía Zona I, Región Laguna, donde se integró la carpeta de investigación y se presentaron las pruebas necesarias para continuar con el procedimiento penal en contra del acusado.

Durante el desarrollo del proceso judicial, el caso fue resuelto mediante un procedimiento abreviado, mecanismo por el cual se dictó una sentencia condenatoria en contra de Ángel Ricardo Fragozo Alcalá, al acreditarse su responsabilidad penal en el delito de violación.

Como resultado, el hombre recibió una pena de cinco años y cuatro meses de prisión, además de una multa económica de 76 mil 030 pesos, así como la obligación de cubrir otros 30 mil pesos por concepto de reparación del daño a favor de la víctima.

Con esta resolución judicial quedó establecida la responsabilidad penal del sentenciado por la agresión sexual cometida en septiembre del año pasado, mientras que la identidad de la adolescente afectada se mantiene protegida, conforme a las disposiciones aplicables para víctimas menores de edad.