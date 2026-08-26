Sentencian a mujer duranguense por usar licencias médicas falsas en su trabajo

Una mujer fue sentenciada a tres años y dos meses de prisión en Durango , luego de que se acreditara que presentó licencias médicas falsas en su centro de trabajo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentenciada fue identificada como Alma, quien enfrentó un proceso penal por el delito de uso de documento público falso.

Según la información proporcionada, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) reunió los elementos para demostrar ante un juez especializado en el Sistema Penal Acusatorio que la mujer utilizó los documentos apócrifos en su lugar de trabajo.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal obtuvo la vinculación a proceso contra Alma; posteriormente, el caso se resolvió mediante un procedimiento abreviado en el que se dictó la sentencia condenatoria.

Además de los tres años y dos meses de prisión, la autoridad judicial determinó el pago de una sanción equivalente a 160 Unidades de Medida y Actualización (UMA), que en el comunicado de la FGR fue cuantificada en 12 mil 896 pesos.