Sentencian a seis años de prisión a hombre por violencia familiar en Durango

Un hombre fue condenado a seis años de prisión por ejercer violencia familiar contra una mujer, a quien sometió a actos de control y agresión psicológica durante un periodo que se extendió de 2022 a 2025.

La sentencia fue dictada contra Sabas Mejía Pinedo mediante un procedimiento abreviado, luego de que se acreditara su responsabilidad penal por hechos ocurridos en septiembre de 2022 y mayo de 2025, en un asentamiento del estado de Durango.

De acuerdo con la carpeta de investigación, durante ese periodo el ahora sentenciado realizó actos abusivos de poder dirigidos a dominar, controlar y agredir psicológicamente a la víctima, cuya identidad permanece reservada.

Además de la pena de seis años de prisión, el juez determinó el pago de una multa de 46 mil 444 pesos. El acusado había sido aprehendido previamente mediante una orden judicial.