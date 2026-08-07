Sentencian a sujeto de Lerdo acusado de lesiones, robo agravado y daños

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) obtuvo una sentencia condenatoria de 7 años, 7 meses y 26 días de prisión en contra de Luis Jared Navarrete Díaz, tras acreditar su responsabilidad en los delitos de lesiones, robo agravado y daños, cometidos en agravio de una mujer y dos hombres de identidades reservadas en el municipio de Lerdo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 26 de junio de 2024, alrededor de las 10:30 horas, cuando el ahora sentenciado acudió al domicilio de una mujer en la localidad de León Guzmán, donde le entregó una carpeta que contenía mensajes de índole sexual.

Al ser cuestionado por la víctima sobre el contenido del documento, Luis Jared presuntamente sacó de entre sus ropas un arma blanca con la que la lesionó en el rostro y en ambos brazos, para después huir del lugar.

Minutos más tarde, ingresó a una vivienda cercana, donde se apoderó sin autorización de una camioneta Mitsubishi L200, modelo 2010, propiedad de un hombre, para lo cual derribó la reja del inmueble y emprendió la huida a bordo de la unidad.

Mientras circulaba por la calle Felipe Viana, en la misma localidad, perdió el control del vehículo debido a la falta de precaución y pericia al conducir, impactándose contra una barda de block perteneciente a un tercer afectado, ocasionando daños materiales.

Detenido y presentado ante un juez

Tras las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía Zona I Región Laguna, el Ministerio Público reunió los elementos de prueba necesarios para obtener un mandato judicial en contra del presunto responsable, quien posteriormente fue detenido y presentado ante un Juez de Control.

El caso concluyó mediante un procedimiento abreviado, en el que el juzgador dictó sentencia condenatoria al considerar plenamente acreditada la responsabilidad penal de Luis Jared Navarrete Díaz por los delitos imputados.

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá cubrir una multa de 58 mil 139 pesos, así como el pago de 83 mil 318 pesos por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas, informó la Fiscalía General del Estado de Durango.