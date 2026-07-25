Sentencian a tres hombres por narcomenudeo en Lerdo

La Fiscalía General del Estado de Durango obtuvo sentencia condenatoria en contra de tres hombres encontrados responsables del delito contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo con fines de comercio, informó la dependencia.

Los sentenciados son José Guadalupe Silva Salinas, Jesús Osvaldo Cruz Alanís y Ángel Omar de León Chávez, quienes fueron procesados con base en las investigaciones realizadas por el Centro de Operaciones Estratégicas (COE) de la Vicefiscalía Zona I Región Laguna.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los tres fueron detenidos en flagrancia durante abril de 2025 por elementos de la Policía Estatal, cuando se encontraban en una calle del municipio de Lerdo en posesión de diversas dosis de una sustancia con características del narcótico conocido como "cristal", además de dinero en efectivo.Una vez integradas las pruebas, el Agente del Ministerio Público presentó el caso ante un Juez de Control, quien resolvió el proceso mediante un procedimiento abreviado.

Como resultado, la autoridad judicial dictó una pena de dos años de prisión para cada uno de los responsables, además del pago de una multa de seis mil 33 pesos.

La Fiscalía señaló que la sentencia fue posible gracias a los elementos de prueba reunidos durante la investigación, con los que se acreditó la responsabilidad penal de los ahora sentenciados.

Finalmente, la FGED reiteró que continuará fortaleciendo las acciones de investigación y procuración de justicia para combatir los delitos que afectan la seguridad y la salud de la población duranguense.