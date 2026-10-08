Sentencian a tres hombres por violencia familiar en Durango

Tres hombres fueron condenados a penas de prisión que van de los dos a los tres años tras ser encontrados responsables del delito de violencia familiar, en procesos judiciales gestionados por el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM).

De acuerdo con las indagatorias ministeriales iniciadas en 2025, los sentenciados, identificados como Alonso Molina Barrientos, Óscar Antonio Muñoz Roque y Enrique Ramírez Rodríguez, ejercieron conductas de poder, control y agresión psicológica en contra de las víctimas durante los meses de marzo y mayo.

Las investigaciones permitieron cumplimentar órdenes de aprehensión mediante la intervención de la Policía Investigadora de Delitos y peritos forenses.

A través de procedimientos abreviados dictados por la autoridad judicial, se establecieron las sanciones individuales en contra de Molina Barrientos y Muñoz Roque, con penas de dos años y 10 meses de prisión, además de multas por 21 mil 383 pesos.