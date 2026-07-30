SEP anuncia cambio en vacaciones de Semana Santa 2027: ¿para quiénes aplica?

A poco más de un mes del inicio del ciclo escolar 2026-2027, miles de estudiantes y padres de familia ya comenzaron a revisar las fechas oficiales de clases, periodos vacacionales y suspensiones de actividades para organizar el próximo año escolar.

Aunque el calendario publicado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) establece los periodos de descanso para la mayoría de las escuelas de educación básica del país, existe una entidad que decidió realizar modificaciones importantes a esas fechas, sin alterar el número de días efectivos de clases.

Los cambios afectan principalmente el periodo en el que tradicionalmente se llevan a cabo las vacaciones de Semana Santa, por lo que los alumnos de esa entidad tendrán un calendario distinto al que seguirá el resto del país.

Ciclo escolar mantendrá los mismos días de clases

Pese a los ajustes realizados, el calendario conserva los 185 días efectivos de actividades escolares establecidos para preescolar, primaria y secundaria.

Asimismo, el inicio y el cierre del ciclo escolar permanecen sin cambios respecto al calendario federal. Las clases comenzarán el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirán el viernes 9 de julio de 2027.

Las vacaciones de invierno también se mantienen prácticamente en las mismas fechas previstas a nivel nacional, por lo que la principal modificación se concentra en el periodo vacacional de primavera.

¿Para quiénes aplica el cambio?

El ajuste únicamente será aplicado en las escuelas de educación básica del estado de Aguascalientes, donde las autoridades educativas estatales publicaron un calendario escolar con fechas distintas a las establecidas por la SEP para el periodo de Semana Santa.

Mientras que en el calendario federal ese descanso está previsto entre finales de marzo e inicios de abril de 2027, en Aguascalientes los estudiantes acudirán a clases durante la mayor parte de esas semanas.

Durante ese periodo únicamente habrá suspensión de actividades docentes los días 25 y 26 de marzo, correspondientes al Jueves y Viernes Santos, además del 15 de marzo por día de descanso oficial.

Vacaciones serán semanas después

En lugar del descanso habitual de Semana Santa, las autoridades educativas estatales recorrieron el periodo vacacional para la segunda mitad de abril.

De esta manera, los estudiantes tendrán vacaciones del 19 al 29 de abril de 2027, mientras que el viernes 30 de abril tampoco habrá clases debido a la realización de una sesión del Consejo Técnico Escolar.

Por lo que los alumnos concluirán actividades el viernes 16 de abril y regresarán a las aulas hasta el lunes 3 de mayo.

¿Por qué se modificaron las fechas?

Aunque autoridades educativas no emitieron una explicación oficial sobre el cambio, las nuevas fechas coinciden con la celebración de la Feria de San Marcos, considerada el evento más importante de Aguascalientes y una de las ferias con mayor tradición en México.

Para 2027, esta festividad está programada del 19 de abril al 11 de mayo, por lo que el periodo vacacional fue recorrido para empatar con parte de las actividades de la feria.

Con ello, se busca que estudiantes, docentes y familias puedan participar en las actividades culturales, recreativas y tradicionales que se desarrollan durante esas semanas, sin afectar el cumplimiento de clases establecidas para el ciclo escolar.

¿Y en el resto del país?

Fuera de Aguascalientes, las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistemas Educativo Nacional continuarán aplicando el calendario escolar emitido por la SEP.

Esto significa que, para la mayoría de los estudiantes de educación básica, las vacaciones de Semana Santa permanecerán en las fechas previstas por la autoridad educativa federal.