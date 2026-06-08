SEP anuncia suspensión de clases el 9 y 11 de junio: estos son los estados elegidos y el motivo

El mes de junio es uno de los más esperados por los estudiantes de educación básica, pues es el último mes que mantiene clase para después disfrutar de un periodo vacacional.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunicó que habrá una suspesión de actividades durante esta segunda semana del mes, por lo que alguna escuelas de varios estados no abrirán sus puertas.

De acuerdo a la información, el descanso obligatorio abarca del 8 al 11 de junio y los motivos por los que se realizará varían dependiendo de los lugares.

Además, solo serán algunas regiones y planteles de los estados que se mencionarán, por lo que el calendario escolar continuará de manera regular para los demás.

¿En qué estados aplica la suspensión de clases?

Según lo difundido por la SEP, este 8 de junio las clases se mantiene suspendidas en regiones como sierras de Norte o Nororiental de Puebla y en las regiones de Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña de Guerrero.

Mietras que para el 9, los planteles ubicados en la Sierra Norte de Puebla tendrá que evitar las actividades escolares.

Y para el jueves 11, solo la Ciudad de México suspenderá clases en escuelas públicas (preescolar, primaria, secundaria y media superior). Aunque algunas instituciones privadas podrían anunciar el descanso. También, Durango tendrá la suspensión este día.

¿Cuál es el motivo por el que se suspenderán?

Ante esta suspensión de clases, los motivos varían según los días elegidos. Por ejemplo, lo de este lunes fue debido a que había un pronóstico del incremento de precipitación pluvia, tormentas eléctricas, vientos intensos y posible caída de granizo.