SEP: anuncian nuevas reglas sobre el uso del celular en las escuelas, ¿en qué consisten?

El uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos cambiará en las escuelas primarias y secundarias de México a partir del próximo 3 de noviembre.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció una regulación nacional con la que se busca reducir las distracciones y atender los efectos que puede tener la exposición excesiva a las pantallas. Antes de su entrada en vigor se desarrollará un periodo de información y organización dentro de los planteles.

¿Los alumnos podrán llevar el celular a la escuela?

La nueva medida no impide necesariamente que los estudiantes lleven un teléfono celular. Los dispositivos podrán permanecer guardados dentro de las mochilas, pero no deberán ser utilizados durante las clases ni en los recreos.

Su uso quedará reservado para emergencias, situaciones relacionadas con la salud o alguna necesidad específica previamente justificada. Esto significa que los alumnos podrán portar sus equipos, aunque tendrán que mantenerlos guardados durante prácticamente toda la jornada escolar.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la disposición debe entenderse como una regulación y no únicamente como una prohibición. El objetivo, explicó, es evitar el uso excesivo de las pantallas y recuperar espacios para la convivencia, la creatividad, la escritura y otras actividades necesarias para el desarrollo cognitivo y psicomotor.

¿En qué grados aplicará?

La restricción tendrá alcance nacional y estará dirigida principalmente a los planteles de primaria y secundaria. Durante las semanas previas al 3 de noviembre se realizarán asambleas informativas con docentes, madres, padres y tutores para explicar las reglas y establecer la manera en que serán aplicadas en cada escuela.

En el caso de la educación media superior, la regulación tendrá características diferentes. Los planteles podrán establecer sus propios acuerdos y permitir la utilización de celulares cuando exista una finalidad pedagógica y el dispositivo forme parte de alguna actividad supervisada .

Habrá material de orientación para las familias

Además de limitar el uso de los dispositivos, la estrategia contempla la distribución de aproximadamente 16 millones de materiales informativos relacionados con el bienestar socioemocional y la utilización responsable de la tecnología.

De esta manera, la regulación no pretende eliminar por completo los teléfonos de la vida de los estudiantes, sino establecer límites durante la jornada escolar.

A partir del 3 de noviembre, los menores podrán llevar el celular en la mochila, pero deberán mantenerlo guardado tanto en clases como durante los recreos, salvo que exista una emergencia o una situación especial autorizada.