SEP: Cancelan clases en este estado por la tormenta tropical Trudy y activan alerta en toda la región

La presencia de la tormenta tropical Trudy en el Pacífico mexicano encendió las medidas de prevención en Guerrero, donde se anunció la suspensión de clases para este jueves 15 de octubre de 2026.

La Secretaría de Educación Guerrero informó que la disposición tiene alcance estatal y comprende a las instituciones públicas y privadas en ambos turnos . Además de las clases, quedarán suspendidas las actividades administrativas de los planteles durante la jornada señalada.

¿Qué escuelas suspenderán actividades?

El aviso contempla a todas las escuelas e instituciones educativas del estado, por lo que la medida no se limita a los municipios costeros. La dependencia educativa tomó la determinación en atención a la recomendación de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero.

El objetivo es reducir la exposición de estudiantes, docentes y trabajadores a situaciones de peligro durante sus desplazamientos y su permanencia en las instalaciones escolares.

Asimismo, se pidió a directores y responsables de los centros educativos facilitar el uso de los inmuebles en caso de que sean requeridos como refugios temporales. Las familias deberán mantenerse pendientes de los comunicados oficiales para conocer cualquier actualización sobre las actividades escolares.

Activan protocolos de prevención

Ante la evolución de Trudy, el Consejo Estatal de Protección Civil fue declarado en sesión permanente. Con ello, las autoridades mantienen el seguimiento de su trayectoria y de los efectos que podría ocasionar en territorio guerrerense.

El Gobierno estatal informó que cuenta con brigadas operativas, maquinaria y personal preparados para auxiliar a la población . También señaló que existen refugios temporales disponibles y coordinación con los municipios para atender posibles emergencias.

Precaución ante lluvias, inundaciones y oleaje

Entre los riesgos señalados por Protección Civil se encuentran las inundaciones, los deslizamientos de ladera, las mareas de tormenta y el oleaje elevado.

El llamado a la población es seguir las indicaciones oficiales y consultar información actualizada sobre el fenómeno. En el caso de la comunidad educativa, el aviso difundido establece la suspensión para el jueves 15 de octubre; cualquier modificación deberá consultarse en los canales de las autoridades correspondientes.