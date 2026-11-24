Aunque las vacaciones de invierno para educación básica están a la vuelta de la esquina, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer que se espera aún un fin de semana largo para los estudiantes, que llegará en próximos días. ¿Para quiénes aplicará esta suspensión de actividades?

Desde antes de que comience el ciclo escolar, la SEP da a conocer su calendario oficial, en el que se contemplan algunas de las fechas de mayor relevancia tanto para estudiantes como para el personal docente.

Entre los acontecimientos más importantes del año se encuentran los días de suspensión de actividades para estudiantes y personal docente, así como los periodos vacacionales del año y otras cuestiones académicas como los registros y entregas de calificaciones.

SEP confirma fin de semana largo

Luego del puente del pasado lunes 16 de noviembre, en conmemoración a la Revolución Mexicana (20 de noviembre), los estudiantes podrán disfrutar de otro fin de semana largo, pues este viernes 27 de noviembre habrá suspensión a nivel nacional.

Se trata del último Consejo Técnico Escolar del 2026, que se llevará a cabo este mismo viernes, por lo que los estudiantes no tendrán que acudir a las aulas, pues el personal docente acudirá a esta reunión mensual.

De esta manera, los estudiantes tendrán tres días sin clases, para luego retomar sus actividades el lunes 30 de noviembre.

En esta ocasión se trata del último Consejo Técnico Escolar del año, que luego se retomarán el último viernes de enero, y continuarán de esta manera hasta junio, a excepción de marzo, cuando se atravesarán las vacaciones de Semana Santa.

¿Para quiénes aplicará la suspensión de actividades?

Debido a que esta fecha está contemplada dentro del calendario oficial de la SEP, esta suspensión de clases aplicará a todos los estudiantes de educación básica, tanto de escuelas públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional en México, por lo que todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán este puente.

En el caso de educación media superior y superior, las clases se llevarán a cabo con regularidad este viernes 27 de noviembre, antes de concluir el