¿SEP confirma puente el lunes 22 de junio por el Día del Padre? Esto señalaron autoridades

La celebración del Día del Padre 2026 dejó una duda entre miles de familias mexicanas: si el lunes 22 de junio habría suspensión de clases o un puente escolar. Aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) mantiene sin cambios el calendario oficial para la mayor parte del país, un grupo específico de trabajadores sí podrá disfrutar de un descanso adicional.

¿Habrá puente por el Día del Padre este lunes 22 de junio?

La respuesta es sí, pero únicamente para un sector determinado. A nivel nacional, la SEP no contempla una suspensión de clases ni un día inhábil relacionado con esta celebración, por lo que las actividades académicas continuarán con normalidad en la mayoría de los estados.

Esto significa que alumnos, maestros y personal administrativo deberán presentarse de manera habitual, ya que el Día del Padre no forma parte de las fechas oficiales de descanso establecidas en el calendario escolar 2025-2026.

Pese a ello, una entidad decidió implementar una medida especial para reconocer a los padres que forman parte del sistema educativo.

Puebla es la única entidad con una medida especial

En Puebla se autorizó un puente con motivo del Día del Padre para un grupo específico de trabajadores de la Secretaría de Educación estatal.

La intención era brindarles la oportunidad de convivir con sus familias y reconocer su papel. No obstante, las autoridades dejaron claro que esto no representa una suspensión masiva de clases, pues la medida no beneficiará a estudiantes, solo contempla un reconocimiento para algunos padres de familia que forman parte del sistema educativo.

¿Quiénes sí tendrán descanso por el Día del Padre?

El beneficio estaba dirigido únicamente a los padres de familia que laboran dentro de la Secretaría de Educación de Puebla, tanto en funciones docentes como administrativas, quienes tuvieron suspensión de clases el pasado viernes 19 de junio.

La medida no aplicaba para estudiantes, madres trabajadoras, personal sin hijos o empleados de otras dependencias gubernamentales. Tampoco se extendió al resto de las entidades del país.

Por ello, fuera de este caso particular, el lunes 22 de junio será una jornada normal para millones de estudiantes y trabajadores de la educación.

¿Cuándo terminan las clases del ciclo escolar 2025-2026?

Mientras algunos padres buscaban información sobre posibles puentes, también se mantiene el interés por conocer cuándo concluirá oficialmente el ciclo escolar.

La SEP mantiene como fecha nacional el próximo 15 de julio para finalizar las actividades; sin embargo, algunos estados adelantaron el cierre debido a las altas temperaturas y las condiciones climáticas.

Yucatán, Colima, Tlaxcala, Baja California Sur, San Luis Potosí, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Guanajuato terminarán clases antes de la fecha nacional.