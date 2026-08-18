SEP: ¿Cuándo será el primer puente del ciclo escolar 2026-2027 tras el regreso a clases?

Faltan menos de dos semanas para que comience el ciclo escolar para miles de estudiantes de educación básica de todo México, y a pesar de que los alumnos tuvieron más de un mes de vacaciones, muchos ya se preguntan cuándo será el primer puente tras el inicio de la clases. Esto es lo que indica el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Calendario escolar de la SEP

Desde hace algunas semanas, en medio de las vacaciones de verano, la SEP dio a conocer el calendario escolar que abarcará el ciclo escolar 2026-2027, con las fechas más relevantes desde agosto de este año hasta julio del siguiente.

En dicho calendario escolar, la SEP especifica algunas de las fechas más relevantes, no solo para estudiantes, sino también para personal docente, específicamente para educación preescolar, primaria y secundaria, para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

Dentro de las fechas más relevantes destacan el inicio y fin de clases del ciclo escolar, los periodos vacacionales a lo largo del año, así como los descansos para alumnos o personal docente, debido a fechas de relevancia nacional o a días de Consejo Técnico Escolar.

Regreso a clases

Desde antes de que concluyera el ciclo escolar 2025-2026, comenzaron a surgir diversas dudas en torno a cuándo sería el regreso a clases luego de las vacaciones de verano, pues debido al Mundial de futbol se había propuesto un adelanto en el inicio del periodo vacacional.

Sin embargo, finalmente esto no ocurrió, y el ciclo escolar terminó a mediados de julio, tal como se tenía previsto, por lo que tampoco se modificó la fecha del regreso a clases.

De esta manera, tal como está establecido en el calendario escolar de la SEP, los alumnos regresarán a las aulas el próximo lunes 31 de agosto.

¿Cuándo será el primer puente?

A pesar de que quedan aún casi dos semanas de vacaciones para los alumnos, muchos padres de familia se cuestionan cuándo será el primer descanso del ciclo.

¡Pues hay buenas noticias! El primer puente del ciclo escolar 2026-2027 llegará apenas unos días después del inicio de clases.

Se trata del descanso del 16 de septiembre por el aniversario de la Independencia de México.

En este año, el 16 de septiembre caerá en miércoles, y esta fechas es una de las que no se recorren, por lo que durante la semana los estudiantes tendrán clases lunes y martes, para después tener una pausa a mitad de semana, y regresar otros dos días antes del fin de semana.

Además, en el mismo mes de septiembre, los estudiantes de educación básica tendrán un día más de descanso, pues el último viernes del mes se llevará a cabo el primer Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar.