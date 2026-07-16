SEP: ¿Cuándo será el regreso a clases en Durango, de acuerdo al Calendario Escolar Oficial 2026-2027?

Aunque recién iniciaron oficialmente las vacaciones de verano para miles de estudiantes de educación básica de todo México, ya se publicó el Calendario Escolar para el ciclo 2026-2027, por lo que padres de familia ya pueden acceder a información sobre las fechas más relevantes en la formación académica de sus hijos.

En medio de la emoción de las vacaciones de verano, muchos padres de familia ya se hacen algunas de las preguntas más relevantes acerca del próximo ciclo escolar. Una de ellas, que ha surgido en Durango, es sobre la fecha en que los estudiantes regresarán a las aulas. ¿Cuándo será? Esto señala el calendario.

SEP publica calendario oficial

Este pasado miércoles 15 de julio, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) su Calendario Escolar 2026-2027, que abarcará 185 días efectivos de clases, distribuidos a lo largo de los 12 meses del ciclo.

En dicho calendario, que se publica desde unas semanas antes del inicio de las clases con el objetivo de que los padres de familia puedan anticipar las fechas más relevantes para la educación de sus hijos, se incluyen días como el regreso a las aulas, los periodos vacacionales, los días de Consejo Técnico Escolar, así como los días de descanso obligatorio.

¿Cuándo inician las clases en Durango?

Luego de que a nivel nacional la SEP anunciara su Calendario Escolar oficial, en los estados comenzaron a surgir dudas sobre si esto aplicaría de la misma manera.

Aunque las Secretarías de Educación de cada estado publican su propio Calendario Escolar que puede presentar algunas variaciones, la base sigue siendo el que da a conocer la SEP.

Por este motivo, en el caso de Durango las clases comenzarían el lunes 31 de agosto de 2026, tal como marca el Calendario Escolar oficial de la SEP.

Sin embargo, al existir la posibilidad de que la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) elabore un calendario propio, es importante que los padres de familia se mantengan atentos a cualquier modificación que pudiera realizarse en las próximas semanas.

El calendario completo de la SEP ya puede consultarse a través de sus canales oficiales, quedando de la siguiente manera hasta ahora: