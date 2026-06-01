SEP: Estos son los 10 estados que sí saldrán de vacaciones antes del 15 de julio

A pesar de que el debate sobre terminar clases antes de lo previsto en el calendario escolar publicado antes del ciclo escolar 2025-2026, esta semana se ha confirmado que solo 10 estado tendrán la ventaja de iniciar vacaciones antes de la fecha prevista.

La Secretaría de Educación Pública (SEP), el día oficial para tener las clases es el próximo 15 de julio , sin embargo, debido a diversas razones algunas ciudades han decidido adelantar el término de las clases.

Al inicio se había señalado salir antes en marco del inicio de la Copa Mundial 2026 que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, sin embargo, esto se analizo en una reunión extraordinaria con los secretarios de educación de todo México, descartando la posibilidad, pues los padres de familia no estaban de acuerdo.

Según la información difundida en medios nacionales, la decisión fue determinada debido a las altas temperaturas registradas en ese periodo, las condiciones regionales y los ajustes de autoridades educativas locales.

¿Qué estados adelantan vacaciones?

La lista de los estados que sus vacaciones inician antes del 15 de julio ya está definida y serán de la siguiente manera:

Colima - 25 de junio

Yucatán - 26 de junio

Tlaxcala - 30 de junio

Jalisco - 30 de junio

Baja California Sur - 3 de julio

San Luis Potosí - 5 de julio

Nuevo León - 8 de julio

Sinaloa - 10 de julio

Tamaulipas - 10 de julio

Guanajuato - 10 de julio

Entre esta lista está Jalisco y Nuevo León, lugares donde se eligió a las ciudades de Guadalajara y Moterrey como sedes del Mundial, por lo que en estos dos casos el adelantar vacaciones sí estaría enfocado en esta justa deportiva que se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

Respecto a la Ciudad de México, que también es una de las sedes, no hay información oficial sobre si adelantará el término del ciclo escolar.

¿Durango cuándo saldrá de vacaciones?

En lo que respecta a Durango, la última información compartida por las autoridades educativas señala que se terminará el ciclo es colar en la fecha estipulada: 15 de julio.

La ciudad no ha presentado condiciones adversas que no permita a los alumnos y maestros continuar sus actividades escolares.