SEP: ¿Habrá clases el 15 y 16 de septiembre? Estos son los días de descanso según el calendario

A poco más de una semana de que iniciara el ciclo escolar 2026-2027, se acerca el primer descanso oficial tanto para estudiantes como para personal docente. Sin embargo, en torno a esta fecha surgen dudas sobre cuál es el día oficial en el que no habrá clases en septiembre. Aquí te presentamos lo que dice el calendario oficial.

Luego de que el pasado 31 de agosto millones de estudiantes de educación básica regresaran a las aulas de miles de escuelas en nivel preescolar, primaria y secundaria, en el mes de septiembre llegará el primer puente oficial del ciclo.

El primero de estos descansos oficiales se otorga tanto a estudiantes como a personal docente, por una de las fechas históricas más significativas para el país: la Independencia de México.

Este puente está marcado en el calendario que publica la Secretaría de Educación Pública (SEP) previo al inicio del ciclo escolar, donde además de los descansos oficiales vienen establecidas fechas como los periodos vacacionales, los días de Consejo Técnico Escolar, y otros días de importancia para el sector de educación.

¿Descanso el 15 y 16 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP del ciclo escolar 2026-2027, en el mes de septiembre habrá dos días de descanso para los estudiantes de educación básica.

Sin embargo, a diferencia de lo que muchos padres de familia piensan, estos no serán el 15 y 16 de septiembre en conmemoración de la Independencia de México.

Este puente llega a causar algo de duda entre la comunidad escolar, debido a que, si bien el 16 de septiembre es oficialmente cuando se conmemora la Independencia de México, es desde el 15 cuando comienzan los festejos para muchos.

Sin embargo, de acuerdo con lo que establece el calendario escolar, el único día considerado como descanso obligatorio es el miércoles 16 de septiembre, por lo que el martes 15 debería ser un día regular de clases.

A pesar de esto, en muchas ocasiones las escuelas aprovechan este día para realizar eventos como kermeses o fiestas mexicanas, por lo que las clases podrían verse afectadas.

Por este motivo, es importante que los padres de familia estén atentos a cualquier aviso de cada una de las escuelas.

¿Cuándo es el otro descanso de septiembre?

Aunque a mediados de septiembre el único día de descanso obligatorio será el miércoles 16, a finales de mes los estudiantes tendrán un día más sin clases, pues se reanudarán los Consejos Técnicos Escolares.