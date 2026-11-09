SEP: ¿Habrá clases el viernes 13 de noviembre? Esto dice el Calendario Escolar

A pesar de que se aproxima el periodo vacacional de invierno para miles de estudiantes de educación básica de todo México, quedan aún algunas fechas especiales marcadas en el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Una de ellas es este viernes 13 de noviembre, ¿habrá clases?

Queda poco más de un mes de clases para los estudiantes de educación básica en México, y aunque los alumnos tendrán alrededor de dos semanas y media de vacaciones entre diciembre de 2026 y enero de 2027, en las próximas semanas el Calendario Escolar de la SEP marca algunas fechas importantes para el ciclo.

Una de las más esperadas es el puente en conmemoración de la Revolución Mexicana, el cual será el próximo lunes 16 de noviembre, pues en esta ocasión el descanso se recorre.

Sin embargo, dentro del mismo Calendario Escolar también se marca el 13 de noviembre como una fecha importante.

¿Qué marca el Calendario Escolar para el 13 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial publicado desde antes del inicio del ciclo escolar, el viernes 13 de noviembre es una de las tres fechas del ciclo escolar en las que se lleva a cabo el registro de calificaciones o descarga administrativa.

Durante este ciclo escolar, se contemplan tres de estos registros de calificaciones, el primero este viernes 13 de noviembre, el siguiente el viernes 5 de marzo y el último el viernes 12 de julio, a finales del ciclo escolar.

¿Habrá clases?

Aunque dentro del Calendario Escolar se marca esta fecha, la suspensión de clases no será general.

Si bien, en algunos estados se suspenden clases para el día de la descarga administrativa, en algunos otros como en el caso de Durango las clases continúan de manera habitual, pues autoridades han indicado que el registro de calificaciones se hace de manera virtual y más ágil que como se hacía antes, por lo que no amerita a una cancelación de actividades escolares.

Sin embargo, algunas instituciones educativas sí optan por dar el día a los alumnos, para que personal docente pueda realizar sus labores de registro con tranquilidad.

Serán entonces las mismas escuelas las que informen a los alumnos y padres de familia si habrá suspensión de actividades este viernes 13 de noviembre, por lo que se pide a la comunidad estar atenta ante cualquier aviso.

Habría “megapuente” de cuatro días

En caso de que las escuelas suspendan actividades este viernes por la descarga administrativa, los alumnos tendrían un “megapuente” de cuatro días, pues además del fin de semana, el lunes 16 no habrá clases debido al descanso por le Revolución Mexicana, por lo que los estudiantes regresarían a las aulas hasta el martes 17.