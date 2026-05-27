SEP: ¿habrá clases en línea el 11 de junio por la inauguración del Mundial?

La llegada del Mundial de 2026 a México no solo está generando expectativa en lo deportivo, sino también ajustes importantes en la vida cotidiana, incluyendo el ámbito educativo. Una de las principales dudas entre padres de familia y estudiantes es si el jueves 11 de junio, día de la inauguración, habrá clases normales o si se aplicará algún cambio en la modalidad .

La postura general de la SEP

De entrada, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dejado claro que el calendario escolar 2025-2026 no se modificará de manera general a nivel nacional. Es decir, las clases continúan durante el Mundial, el cual se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Sin embargo, la dependencia también ha reconocido que existe flexibilidad para que los estados tomen decisiones específicas dependiendo de su contexto, especialmente en aquellas ciudades que serán sede de partidos.

Esto ha abierto la puerta a medidas como clases en línea o ajustes temporales, pero no de forma uniforme en todo el país.

El 11 de junio, ¿clases presenciales o virtuales?

Para el día inaugural del Mundial, la respuesta no es la misma en todos los estados. En entidades como Jalisco, donde habrá partidos en Guadalajara, ya se confirmó que las clases serán en línea el 11 de junio en todos los niveles educativos.

La razón principal es logística, evitar problemas de movilidad, tráfico y seguridad ante la alta afluencia de personas en torno a los estadios.

Estados donde podrían aplicarse cambios

Las modificaciones en la modalidad de clases se concentran principalmente en las tres sedes mundialistas en México:

Ciudad de México

Jalisco

Nuevo León

¿Habrá suspensión total de clases?

Hasta ahora, no hay indicios de que se suspendan completamente las clases a nivel nacional por el Mundial. La tendencia apunta más hacia esquemas híbridos o virtuales en zonas específicas, en lugar de cancelar actividades escolares.

Incluso, autoridades federales han señalado que la prioridad es mantener el ciclo escolar sin interrupciones, adaptando únicamente la modalidad cuando sea necesario.

Un Mundial que también impacta las aulas

La Copa del Mundo será histórica no solo por su formato y sedes, sino también por su impacto en la dinámica diaria de millones de estudiantes en México. El caso del 11 de junio refleja cómo un evento deportivo de gran magnitud puede influir en decisiones educativas , obligando a encontrar un equilibrio entre la seguridad, la movilidad y la continuidad académica.

Por ahora, la recomendación para padres y alumnos es mantenerse atentos a los avisos oficiales de cada estado, ya que las medidas pueden variar dependiendo de la ciudad y la cercanía con los eventos mundialistas.