SEP: Megapuente de 4 días, ¿qué estudiantes no tendrán clases el 14 y 15 de mayo?

Miles de estudiantes podrán disfrutar de un nuevo megapuente de cuatro días durante mayo de 2026, luego de que autoridades educativas confirmaran la suspensión de actividades escolares desde el jueves 14 de mayo, previo a la conmemoración del Día del Maestro.

El calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) volverá a generar dudas entre estudiantes y padres de familia, luego de darse a conocer un nuevo megapuente de cuatro días durante mayo de 2026.

Cada año, la SEP establece las fechas oficiales de suspensión de actividades para escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, incluyendo días festivos, sesiones de Consejo Técnico Escolar y descansos relacionados con fechas conmemorativas.

En esta ocasión, además de la suspensión habitual del 15 de mayo por el Día del Maestro, autoridades educativas anunciaron un descanso adicional que permitirá a algunos alumnos extender el puente hasta cuatro días consecutivos.

¿Qué estudiantes tendrán el megapuente?

El descanso aplicará para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pertenecientes a planteles incorporados a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

De acuerdo con el anuncio realizado por las autoridades educativas, las clases serán suspendidas desde el jueves 14 de mayo como una medida de reconocimiento al trabajo realizado por docentes, directivos y personal de apoyo educativo.

De esta manera, los alumnos no acudirán a clases ni el jueves 14 ni el viernes 15 de mayo, por lo que el periodo de descanso se extenderá hasta el domingo 17, retomando actividades escolares el lunes 18 de mayo.

¿Por qué no habrá clases el 15 de mayo?

El viernes 15 de mayo corresponde a la conmemoración del Día del Maestro, fecha en la que tradicionalmente la SEP suspende actividades escolares para educación básica en México.

Aunque este día no está considerado como descanso en le Ley Federal del Trabajo, en las escuelas sí se otorga como suspensión oficial de labores académicas año con año.

Y a pesar de que el día 14 de mayo no figura como descanso obligatorio de labores, en esta ocasión han sido múltiples los estados que han decidido dar un “megapuente” de cuatro días tanto para personal docente como para los estudiantes, entre ellos la Ciudad de México y Durango.

Mayo todavía tendrá otro puente escolar

Además de este megapuente, el calendario escolar 2025-2026 todavía contempla otra suspensión de clases para estudiantes de educación básica.

Se trata de la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), programada para el viernes 29 de mayo, fecha en la que docentes y directivos realizan actividades administrativas y académicas internas.

Debido a ello, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria también podrán disfrutar de un fin de semana largo al cierre del mes.