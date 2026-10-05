SEP: ¡Nuevo 'megapuente'! Estos son los días de octubre sin clases; ¿para quiénes aplica?

Tras el "megapuente" de septiembre, el mes de octubre también tendrán días de descanso para los estudiantes de educación básica, por lo que han pedido a los padres de familia estar al tanto de estas fechas.

La noticia fue confirmada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), convirtiéndose en el penúltimo periodo del año que tendrá cuatro días sin actividades en las instituciones educativas.

A diferencia de otros periodos en los que las autoridades estatales han determinado tomar más días de descanso, estas fechas sí están marcadas en el calendario escolar publicado el pasado mes de julio de 2026.

¿Para quiénes aplicará este descanso?

De acuerdo a la información compartida por las autoridades educativas, las y los estudiantes de los niveles preescolar, primaria y secundaria de todo el país podrán tomar esta pausa de sus actividades.

La mayoría de las escuelas donde aplica esto son del sector pública, sin embargo, en lo privado también podrían hacer válido esto, con excepción de un día en específico.

¿Cuándo será el "megapuente" de octubre?

Para este año, los días destinados a este puente serán viernes 30 y sábado 31 de octubre, mientras que el domingo 1 y lunes 2 de noviembre , también se sumarán.

En la primer fecha será por el Consejo Técnico (escuelas públicas y privadas que estén afiliadas a la SEP); mientras que el 2 de noviembre por la celebración de Día de Muertos en México.

¿El 2 de noviembre aplica para los trabajadores?

Como este día no está considerado un descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo, los empleados de las empresas mexicanas tendrían un día de manera normal.

Sin embargo, hay algunos trabajos que sí suelen dar ese día y regresar hasta el 3 de noviembre.