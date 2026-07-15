SEP publica Calendario Escolar Oficial 2026-2027: ¿cuándo habrá vacaciones y puentes?

Este 15 de julio, fecha del fin del ciclo escolar 2025-2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) el nuevo calendario oficial del ciclo 2026-2027, donde se incluyen las fechas más relevantes de agosto de 2026 a julio de 2027, para estudiantes de educación básica.

Luego de que hace un par de días comenzaran a surgir dudas en torno a la fechas en que se daría a conocer el calendario oficial del siguiente ciclo escolar, debido al inicio de las vacaciones de verano, fue este 15 de julio cuando se oficializaron las fechas más relevantes para estudiantes de educación básica.

En esta ocasión, el calendario oficial de la SEP contempla un total de 185 días efectivos de clases para los estudiantes de niveles preescolar, primaria y secundaria, tanto de escuelas públicas como particulares que estén incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Cuándo inician las clases?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027, el inicio de las clases será el lunes 31 agosto de 2026, dando paso a 10 meses completos, además de dos semanas de julio 2027, en que los estudiantes tendrán que asistir a las aulas.

Esta información se da a conocer más de un mes antes del arranque del ciclo escolar, durante las vacaciones de verano, con el objetivo de que los padres de familia puedan anticipar el inicio de las clases, así como las fechas más relevantes para la educación de sus hijos durante todo el año escolar.

¿Cuándo terminará el ciclo escolar 2026-2027?

El calendario oficial de la SEP señala que el término de las clases para los estudiantes de educación básica en México será el viernes 9 de julio, un poco antes del actual ciclo escolar.

Periodos vacacionales en ciclo escolar 2026-2027

El nuevo calendario de la SEP contempla varios periodos vacacionales aplicables tanto para estudiantes como para personal docente.

El primer periodo vacacional será el de diciembre, que iniciará oficialmente el lunes 21 de diciembre y se extenderá hasta el martes 5 de enero, contemplando un día extra de suspensión de labores el miércoles 6 de junio.

Tras este primer periodo vacacional, la SEP contempla el receso por Semana Santa, que este año abarcará desde el lunes 22 de marzo hasta el viernes 2 de abril, para reanudar las clases el lunes 5 de abril.

¿Cuándo habrá Consejo Técnico Escolar?

Además, a lo largo del ciclo escolar, al igual que en ocasiones anteriores, se tendrán ocho fechas en las que se llevarán a cabo Consejos Técnicos Escolares, el último viernes de los meses de septiembre, octubre, noviembre, enero, febrero, abril, mayo y junio.

A diferencia de los periodos vacacionales, las fechas de Consejo Técnico solo implican un descanso para los estudiantes, pues estos días el personal docente se ocupa en labores relacionadas con el desempeño de los alumnos.

Días de suspensión de labores en ciclo 2026-2027

Además de los periodos vacacionales y los Consejos Técnicos Escolares, la SEP contempla un par da días más de suspensión de labores durante el ciclo.

En esta ocasión, se contempla una suspensión para los días:

Miércoles 16 de septiembre.

Lunes 2 de noviembre.

Lunes 16 de noviembre.

Miércoles 6 de enero.

Lunes 1 de febrero.

Lunes 15 de marzo.

Miércoles 5 de mayo.

Se prevé que el calendario se mantenga sin más modificaciones, por lo que padres de familia podrían comenzar a realizar planes por adelantado.