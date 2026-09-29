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SUSPENSIÓN DE CLASES

SEP: Suspenden clases en este estado para el miércoles 30 de septiembre; ¿para quiénes aplica? 

Autoridades tomaron la decisión tras una mesa de trabajo realizada en las últimas horas.

SEP: Suspenden clases en este estado para el miércoles 30 de septiembre; ¿para quiénes aplica? 

SEP: Suspenden clases en este estado para el miércoles 30 de septiembre; ¿para quiénes aplica? 

REDACCIÓN WEB
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Una nueva suspensión de clases para alumnos de diferentes niveles de educación ocurrirá este miércoles 30 de septiembre, por lo que padres de familia deberán estar atentos a los siguientes llamados.

A través de un comunicado, autoridades educativas confirmaron esta decisión, luego de que las condiciones meteorológicas y riesgos por el huracán Polo, que ahora es tormenta tropical, se mantienen latentes. 

La disposición contempla las actividades de ambos turnos escolares, así como escuelas públicas y particulares. 

Aunque la fecha no corresponde a alguna del calendario emitido el pasado mes de julio 2026, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en coordinación con Protección Civil estatal, votaron a favor de esta decisión. 

¿Para quiénes aplicará esta suspensión?


De acuerdo a la información compartida, Polo tocó tierra en Sonora cerca de las 11:00 horas de este mares 29 de septiembre, por lo que se han registrado fuertes lluvias y vientos.


Ante esta situación, este estado decidió suspender las clases en los 72 municipios, y aplicará para todos los nieveles educativos: preescolar, primaria, secundaria y universidad. 


Han pedido a todos los habitantes mantenerse al tanto de los comunicados oficiales, pues actualmente la tromenta tropical Polo continúa en tierra a 160 kilómetros al noroeste de Guaymas con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y con rachas de 120 km/h, mientras su desplazamiento es hacia el noreste a 33 km/h. 


Asimismo, las lluvias continuarán en Sonora, previendo que sean torrenciales y alcancen hasta los 250 mm. 


Hasta el momento no se tiene confirmación oficial de cuándo regresarán a clases normales, sin embargo, serán las autoridades educativas quien emitan esta información en próximas horas. 


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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