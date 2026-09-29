SEP: Suspenden clases en este estado para el miércoles 30 de septiembre; ¿para quiénes aplica? 

Una nueva suspensión de clases para alumnos de diferentes niveles de educación ocurrirá este miércoles 30 de septiembre, por lo que padres de familia deberán estar atentos a los siguientes llamados.

A través de un comunicado, autoridades educativas confirmaron esta decisión, luego de que las condiciones meteorológicas y riesgos por el huracán Polo, que ahora es tormenta tropical, se mantienen latentes.

La disposición contempla las actividades de ambos turnos escolares, así como escuelas públicas y particulares.

Aunque la fecha no corresponde a alguna del calendario emitido el pasado mes de julio 2026, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), en coordinación con Protección Civil estatal, votaron a favor de esta decisión.

¿Para quiénes aplicará esta suspensión?

De acuerdo a la información compartida, Polo tocó tierra en Sonora cerca de las 11:00 horas de este mares 29 de septiembre, por lo que se han registrado fuertes lluvias y vientos.

Ante esta situación, este estado decidió suspender las clases en los 72 municipios, y aplicará para todos los nieveles educativos: preescolar, primaria, secundaria y universidad.

Han pedido a todos los habitantes mantenerse al tanto de los comunicados oficiales, pues actualmente la tromenta tropical Polo continúa en tierra a 160 kilómetros al noroeste de Guaymas con vientos sostenidos de 100 kilómetros por hora y con rachas de 120 km/h, mientras su desplazamiento es hacia el noreste a 33 km/h.

Asimismo, las lluvias continuarán en Sonora, previendo que sean torrenciales y alcancen hasta los 250 mm.