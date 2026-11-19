Aunque este pasado lunes 16 de noviembre todos los estudiantes de México tuvieron un día de descanso obligatorio debido al puente en conmemoración de la Revolución Mexicana, que se recorre al tercer lunes del mes, se dio a conocer que algunas escuelas suspenderán labores también este viernes 20 de noviembre.

¿Qué dice el calendario de la SEP?

Durante el año escolar, la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla diversos días sin actividades, debido a cuestiones como días conmemorativos de algunas fechas de relevancia nacional.

Durante el mes de noviembre se tiene contemplada una suspensión de actividades, tanto para trabajadores como para estudiantes, debido a la conmemoración de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre. Sin embargo, se trata de uno de los descansos que varían de fecha, pues el descanso se da el tercer lunes del mes.

De esta manera, el pasado lunes 16 de noviembre miles de estudiantes no acudieron a las aulas, para luego retomar actividades el martes 17.

Aunque en el calendario oficial de la SEP únicamente está marcado como descanso el 16 de noviembre, en día recientes algunos estados han anunciado una suspensión de clases en sus instituciones educativas este viernes 20.

Estados que suspenderán clases el viernes 20 de noviembre

A pesar de que todas las escuelas se rigen por el calendario de la SEP, cada estado puede hacer algunas adecuaciones de acuerdo con las actividades y conmemoraciones de cada entidad.

Uno de los estados que ha anunciado suspensión de clases este viernes es Puebla, aunque esto será únicamente en el municipio de Puebla, debido a la conmemoración del 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, por lo que se invitó a la ciudadanía a presenciar el desfile cívico-militar.

En el caso del estado de Chihuahua, la Secretaría de Educación y Deporte publicó un comunicado especificando que todos los centros educativos de educación básica del estado tendrán una suspensión de actividades este viernes, por lo que de igual manera se invitó a presencial el desfile revolucionario.

Además, en el estado de Yucatán habrá una suspensión parcial en escuelas, pues esta aplicará únicamente a los planteles que participen en el desfile revolucionario, por lo que las escuelas que no tengan participación tendrán clases de manera regular.