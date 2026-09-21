SEP: Ya es oficial, a partir de noviembre, escuelas de los 32 estados restringirán los celulares

Durante su conferencia de prensa de este lunes 21 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que a partir del mes de noviembre entrará en vigor la restricción de celulares y tabletas en escuelas primarias y secundarias , como propuso el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

"Lo publicaremos el día de mañana (en el Diario Oficial de la Federación), ya no podrá utilizarse como una herramienta educativa en la escuela, la pantalla, ni tampoco en el recreo", manifestó.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, detalló que la restricción será únicamente para los estudiantes de primaria y secundaria; en educación media superior será parcial y no aplicará en educación superior.

"La propuesta es que no se permita para primarias y secundarias, restringir su uso en estos niveles educativos. En media superior cada institución deberá acordar las limitaciones para garantizar el uso responsable y seguro de estos dispositivos, y con fines pedagógicos; y para educación superior fomentar el uso responsable y seguro, por una ciudadanía digital con ética y pensamiento crítico", dijo.

¿Qué día de noviembre entra en vigor la restricción de celulares y tabletas?

Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, se realizarán asambleas que incluyan a maestros y padres de familia para comunicar el acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

El objetivo es que a partir del próximo 3 de noviembre de 2026 quede restringido el uso de celulares y tabletas en las escuelas primarias y secundarias de la República Mexicana.

¿Habrá excepciones en la restricción de celulares y tabletas?

El secretario Mario Delgado también señaló que no existe un modelo internacional único para regular los celulares y dispositivos electrónicos en las escuelas, pues cada país ha establecido medidas con distintos alcances.

De igual forma, detalló que habrá excepciones para casos de emergencia o cuando los dispositivos sean utilizados con fines pedagógicos autorizados por la escuela.