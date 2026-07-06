Separan del cargo a jefe de Cuartel de El Potosí, Poanas, tras resolución judicial por acoso sexual

Las autoridades municipales de Poanas separaron de su cargo al jefe de Cuartel del ejido El Potosí, luego de que se acreditara la resolución judicial derivada de un proceso por acoso sexual iniciado en 2025.

El pasado 24 de abril, El Siglo de Durango publicó la inconformidad de ejidatarios de El Potosí, quienes solicitaban la destitución de Ascensión Cortéz, entonces jefe de Cuartel.

De acuerdo con Fernando Pulgarín González, el funcionario enfrentaba un proceso por acoso sexual identificado con el expediente CI/VUP/DGO/07/2025.

Pulgarín González señaló que esa información fue notificada oportunamente a Cecilio Vargas, secretario del Ayuntamiento de Poanas; sin embargo, pese a ello, se permitió que Ascensión Cortéz permaneciera al frente del cargo.

Agregó que en mayo entregaron al mismo funcionario un oficio en el que se informaba sobre la resolución emitida por un juez del municipio de Nombre de Dios, quien dio la razón a la víctima y ordenó a Ascensión la reparación del daño.

"Nosotros entregamos el oficio en mayo y no obtuvimos respuesta sino hasta finales del mes pasado, cuando nos notificaron que Ascensión fue separado del cargo de jefe de Cuartel del ejido El Potosí", declaró Fernando Pulgarín González.

El denunciante afirmó que, con esta decisión, los ejidatarios se dan por satisfechos con la respuesta de la autoridad municipal, aunque consideró que la medida debió tomarse desde que inició el proceso penal, ya que, a su juicio, no era adecuado que una persona bajo investigación ocupara un cargo encargado de impartir justicia dentro del ejido.

"A lo mejor fue tardado, pero al final nos escucharon y las autoridades se dieron cuenta de que era un error permitir que alguien con un proceso penal en su contra fuera quien impartiera justicia en el ejido", concluyó Fernando Pulgarín González.