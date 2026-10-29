Sepelio de Cuauhtémoc Cárdenas será privado; fue decisivo en la historia de México, afirma su hijo

Los funerales del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano serán de carácter privado, sólo con la presencia de familiares y amigos, informó su hijo Lázaro Cárdenas Batel.

Entrevistado brevemente al llegar al Panteón Francés, donde son velados los restos del líder moral de la izquierda mexicana, Cárdenas Batel afirmó que el fundador del PRD fue un personaje admirable y decisivo en la historia de México.

“Para mí fue un orgullo muy grande que haya sido mi padre”, expresó.

Subrayó que el reconocimiento unánime a su contribución a la transición democrática “habla de su estatura y de su trascendencia”.

Lázaro Cárdenas dijo desconocer si se organizará algún homenaje póstumo.

“Lo vamos a platicar”, señaló.